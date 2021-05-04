ليبيا – قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن التقرير الذي أذاعته الاستخبارت الأمريكية يحتوي على بيانات مهمة ودلالات واقعية جدًا، حيث إن القوى العسكرية المسيطرة على الأرض في المنطقة الغربية كلها تخضع لأوامر من دول أجنبية، وليس هدفها مصلحة الليبيين كما يدعون.

الباروني وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن كل الملفات الحساسة في ليبيا لم تتخذ الحكومة فيها إجراء واحدًا، فحتى الآن لم نستطيع فتح الطريق الساحلي؛ بسبب سيطرة الميليشيات، ولم تستطيع الحكومة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، ولم تستطيع الحكومة اعتماد الميزانية ولا حتى حسم المناصب السيادية، فأين الاستقرار وكل هذه الملفات عالقة؟

وتابع الباروني: “تركيا ما زالت حتى الآن تناور ولم تسحب مسلحيها وضباطها، وما زالت تسيطر على قواعد ومنافذ جوية داخل البلاد، وهذا يعطيها قدرة على إشعال الأوضاع في لحظة، والجميع يعتمد على مصر للضغط على أنقرة لعدم التدخل في ليبيا، ولكن كيف ستكون الأمور إذا لم تنجح المباحثات المصرية التركية؟”.

وأشار الباروني إلى أن التقرير الأميركي خلص إلى شيء واحد فقط للخروج من الأزمة، وهو خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات حتى نشهد استقرارًا داخل البلاد، وحتى يكون القرار النهائي في ليبيا لليبيين.

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