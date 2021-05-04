ليبيا – رأى المحلل السياسي المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الإتحاد من أجل الوطن (سابقًا) صلاح الدين البكوش أن استمرار عمل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أي حزب العدالة والبناء وعدم حله أو تغيير تسميته، يعني أن خطوة تحول الجماعة أو تغيير اسمها، لا تستهدف بأي شكل الانتخابات، ولا علاقة لها أيضًا بأي تقارب محتمل على مستوى العلاقات بين الدول في المنطقة.

البكوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أن السبب الحقيقي لهذا التغيير يكمن في التركيز المحلي والإقليمي والدولي على جماعة الإخوان، أي محاولة من الجماعة للخروج من دائرة استهداف خصومها السياسيين، عبر تغيير التسمية، لكن هذا سيكون له أثر كبير على الأرض، وفقًا لقوله.

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