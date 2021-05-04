ليبيا – اعتبر المحلل السياسي باسل ترجمان أن جزءًا من التنظيمات الإخوانية فهم أن الإدارة الأمريكية ترفض المراهنة عليهم بعد أن تسببوا في خسائر كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نفعها، ولذلك يحاول إعادة ترتيب الأوراق للمحافظة على البقاء.

الترجمان وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين قال: إنّ حواضن التنظيمات الإخوانية بدأت في التخلّي عنهم، وهي أساسًا تركيا و قطر، من خلال إعادة ضبط مضامين قنواتهم التلفزيونية، ومنعهم من النشاط السياسي، وبذلك سيبحث الإخوان عن أساليب جديدة، يعيدون بها إنتاج أنفسهم.

ورأى أن إخوان ليبيا يمارسون التقيّة، وإظهار ما لا يستبطنون بالطريقة نفسها التي تسلكها حركة النهضة التونسية منذ سنوات، لإيهام خصومها أنها قد انخرطت في العمل المدني.

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