الجزائر – قتل شخصان جرفتهما مياه مجرى مائي في امدوكال بولاية باتنة بالجزائر، في أعقاب فيضانات، إثر تساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالشرق الجزائري.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها إن “ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال جرف شخصين فجر اليوم الاثنين”، حيث تقع مدوكال على بعد 350 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه تم العثور على الجثتين بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي، في حين أنه تم إنقاذ شخص ثالث بفضل جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

وأفادت الصحف المحلية بأن الأمر يتعلق بمزارعين اثنين حاولا تخطي المجرى المائي بجرارهما فجرفتهما المياه بسرعتها القوية.

كما شهد جنوب ولاية باتنة وولاية المسيلة تساقط كميات أمطار كبيرة خلال فترة وجيزة تسبب، بالإضافة الى مقتل الشخصين، في خسائر مادية، بحسب الحماية المدنية، إذ أن مصالح الأرصاد الجوية كانت قد حذرت أمس الأحد من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، مرفوقة بحبات البرد في 19 ولاية، منها باتنة، وتوقعت أن تصل كمية الأمطار إلى 50 مليمترا.

وكانت السيول الجارفة قد تسببت في مقتل عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، في ولاية الشلف بغرب الجزائر، في العاشر من مارس الماضي.

المصدر: “فرانس برس”

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