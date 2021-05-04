الولايات المتحدة – نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى وصلت إليه في أكثر من شهرين، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ويتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1785.50 دولار للأونصة.

وقال رئيس بحوث السلع في “جيوجيت فايننشال سيرفسيز”، هاريش في. إن “السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف يعود لقوة الدولار”، مضيفا أن حفاظ الدولار عل قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمس أن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل، ولكن “لم يتجاوز الخطر بعد”.

ويريد البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى فقد زاد البلاديوم 0.1% إلى 2973.29 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة الماضي.

ونزلت الفضة 0.3% إلى 26.79 دولار بعدما سجلت أمس أعلى مستوى منذ الأول من مارس، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولار للأوقية .

المصدر: رويترز

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