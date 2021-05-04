ليبيا – أكد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو تحمّل سفارة بلاده لحالة من الضغط الكبير، لكونها الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات أوروبا من فئة “شنغن”.

تأكيد بوتشينو جاء بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء جمعه في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس بالوزير محمد عون، وفيه شدد السفير على اتخاذ بلاده خطوات فعلية وعملية للبدء في إنجاز الطريق الساحلي الرابط من إمساعد إلى راس اجدير.

وبحسب البيان بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين الوزارة والشركات الإيطالية، وموضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الاتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين هذه الدول بخصوص المياه الاقتصادية.

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