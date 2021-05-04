إسبانيا – أعلن منظمو سباق جائزة إسبانيا الكبرى امس السماح بحضور ألف فرد من المرتبطين بالحلبة للجولة الرابعة من الموسم في بطولة العالم للفورمولا 1 بعد تخفيف قيود كوفيد-19 المحلية.

وسيقام السباق في التاسع من مايو الجاري في مسقط رأس كارلوس ساينز سائق فيراري وفرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق ألباين.

وأعلنت حلبة كتالونيا الشهر الماضي أن السباق سيقام خلف أبواب مغلقة بسبب الوباء لكن مسؤولي المنطقة أعلنوا اليوم السماح لجماهير بحد أقصى ألف فرد بحضور الفعاليات خارج الصالات.

وتضم الحلبة أكثر من ألف فرد وسيتم اختيار الحاضرين عشوائيا عن طريق إجراء سحب.

وقال المدير العام جوسيب لويس سانتا ماريا: “لدينا فرصة في أن نكون معيارا من حيث الرياضة الآمنة”.

المصدر: رويترز

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