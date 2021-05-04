ليبيا- رأى المحلل السياسي محمود العمامي أن تصريحات مجلس الدولة الاستشاري تأتي في إطار محاولات فرض رؤية من جانبه على المناصب السيادية ومنها المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمحكمة العليا والمفوضية العليا للانتخابات؛ لأنه في حالة سيطرة تيار مجلس الدولة يعني سيطرة تيار الإسلام السياسي، على حد قوله.

العمامي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن تصريحات الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري تتوافق تمامًا مع ما ذكره رئيس المجلس خالد المشري في خطابه للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أنه خاطبه بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية، رغم أن مجلس الدولة ليس من مهامه تحديد الآليات، بل إن عمله يأتي في إطار الاستشارة غير الملزمة، وفق تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares