ليبيا- أعرب موسى الكوني النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي عن سعادته بزيارة النصب التذكاري لشيخ الشهداء عمر المختار في مسقط رأسه في مدينة جنزور.

الكوني كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد: “هذا البطل الأرقى عرقًا وشهامة، والذي حقق النصر عبر نيران بندقيته، وصنع من تاريخ المقاومة الليبية ملحمة دخلت التاريخ وأصبح أيقونة للمجد والحرية”.

وأضاف كاتبًا: “أسعدني القدر أن أزور المكان الرمز الذي شهد ولادة المختار في جنزور الشرق، مع رفيقي رئيس المجلس الرئاسي، هنالك غمرني ابتهال لم ينقطع بأن يوفقنا الله لأن ننتصر لإرث هذا البطل وأن نحمله نقشًا في القلب، ليبيا الموحدة اليوم، نحن نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر”.

وتابع: “وأن نخمد النيران في بنادقنا، وأن نزف أبناءنا للحياة لمعارك الإعمار وبناء ليبيا التي أرادها عمر المختار أيقونة للمجد والحرية”.

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