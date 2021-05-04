ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على مطالبات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي عقد مع وزير الخارجية التركي، حيث طالبت تركيا بضرورة المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “حيث كان رد الوزير التركي الذي لم يعجبه حديث وزيرة الخارجية: التدخل التركي هو من أوقف الحرب حتى تم التوصل لانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة. يعني وبشكل مبطن التدخل التركي والقوات التركية هي من أوصلك الى هذا المنصب”.

وأضاف: “أعتقد أن المنقوش أيضًا لم يعجبها رد الوزير التركي وأنه كان عندها رد يسحقه ويضعه في حجمه، لكن ما عساها تفعل وما عساها تقول في مدينة تسيطر عليها المليشيات ويستقبل فيها الضباط الأتراك بانحناء الرأس. عندما تحدثت عن السيادة الوطنية هاجمها الكثير ممن يحسبون أنفسهم من أهلها”.

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