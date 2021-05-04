إنجلترا – أعلنت بريطانيا والهند عن استثمارات بقيمة مليار جنيه استرليني وتعهدتا بالسعي لاتفاقية تجارة حرة قبيل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء.

والاجتماع افتراضي وهو بديل عن زيارة كان جونسون يعتزم القيام بها إلى الهند الشهر الماضي لتعميق التعاون بين البلدين بينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي. وأُلغيت تلك الزيارة بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.

وقال جونسون في بيان: “مثل كل جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، فإن الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبينا أكثر قوة وأمانا”.

وبالإضافة إلى حزمة الاستثمارات، سيضع البلدان أيضا اللمسات الأخيرة على اتفاق “شراكة تجارية معززة” سيرفع الحواجز أمام تصدير نطاق عريض من المنتجات يتراوح من التفاح البريطاني إلى الأجهزة الطبية، كما اتخذا الجانبان خطوات لفتح قطاع الخدمات القانونية في الهند أمام الشركات البريطانية.

وينظر إلى اتفاق الشراكة على أنه خطوة نحو اتفاقية كاملة للتجارة الحرة تأمل بريطانيا بأنها ستضاعف بحلول عام 2030 التجارة الثنائية من مستواها الحالي البالغ حوالي 23 مليار استرليني سنويا.

المصدر: رويترز

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