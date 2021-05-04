واشنطن – ذكرت مصادر مطلعة أن العميل السابق بهيئة الاستخبارات البريطانية “MI-6″ كريستوفير ستيل، سلم مكتب التحقيقات الفدرالي ملفا ثانيا بـ”مستمسكات” تدين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية، امس استنادا إلى مصادر خاصة لها، بأن ستيل سلم لمكتب التحقيقات الفدرالي “FBI” ملفا ثانيا يحتوى على مستمسكات ضد ترامب بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2017 وتضمن معلومات لم تخضع لعمليات التدقيق والتحليل.

وأوضحت الصحيفة أن الملف نقل إلى “FBI” معطيات مزعومة عن اتصالات بين المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، بول مانافورت، وروسيا.

وذكر التقرير أن الملف الذي سلمه ستيل قال إن “لدى موسكو مستمسكات إضافية حول علاقات ترامب الحميمية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن محتويات الملف الثاني اختلفت عن المعلومات التي تضمنها الملف الأول، مبينة أن مكتب التحقيقات الفدرالي استجوب ستيل في سبتمبر 2017، حيث أكد أن له شبكة مصادر جديدة تجمع معلومات تثير الاهتمام.

وسبق أن أكدت تقارير غربية عدة أن ستيل، الذي يدير شركة مستقلة في لندن، حصل على أموال من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي والحملة الانتخابية لمنافسة ترامب في انتخابات 2016، هيلاري كلينتون.

المصدر: “ديلي تيليغراف” + “تاس”

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