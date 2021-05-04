ليبيا – جرى أمس الاثنين بمكتب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يمثله بدر الدين النجار، بصفته المدير العام للمركز، وجمعية الهلال الأحمر الليبي التي يمثلها مرعي عبد الحميد الدرسي، بصفته الأمين العام للجمعية.

المذكرة تتضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة الأمراض والإسعافات الأولية والتدريب والتأهيل.

وجاء ذلك في إطار تأسيس مبدأ التعاون المشترك الذي يقوم به المركز الوطني لمكافحة الامراض في حماية المجتمع من الأوبئة والأمراض وتعزيز برنامج صحة المجتمع، وأيضًا مواجهة الجوائح والأوبئة والحفاظ على الأمن القومي الصحي، وكذلك دور جمعية الهلال الأحمر الليبي والمؤسسات الحكومية في مجال العمل الاجتماعي والإنساني والصحي.

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