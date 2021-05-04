ليبيا – اعتبر أمين عام حزب التيار الشعبي في تونس زهير حمدي أن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا اختار تغيير شكله، دون تغيير مضامينه، وذلك على شاكلة حركة النهضة التونسية التي بدأت منذ العام 2014، للإيهام بقطع العلاقات مع تنظيم الإخوان.

حمدي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الإثنين قال: إن التنظيمات الإخوانية تراجعت في ليبيا، لكنها لم تنحسر بشكل لافت كما حدث ذلك في مصر وسوريا، معتبرًا أن إخوان ليبيا مثل إخوان تونس يشتركون في المناورة لضمان بقاء مشروعهم أَكْثَر مدّة ممكنة.

وأشار إلى أنّ التنظيمات الإخوانية لها قدرة كبيرة على الإيهام بالتغيير، لكسب الدعم المجتمعي والدولي، مبينًا أنّه لا يمكن تعليق آمال كبيرة على تراجع المشاريع الإخوانية طالما أنّ ميزان القوى ما زال في صالحهم في بعض الأقطار.

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