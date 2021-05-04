ليبيا – قال أليساندرو باتيلوكيو النائب في حزب فورتسا إيطاليا ورئيس دائرة الهجرة ورافاييلا بونساجوى رئيسة إدارة التعاون إن ليبيا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تمر بمرحلة حاسمة لمستقبلها في الأشهر الأخيرة.

وأضافا في بيان عقب اجتماع أمس الإثنين وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية مع سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، إنه على إيطاليا أن تدعم وتعزز كل الجهود الرامية إلى استقرار الإطار الداخلي في ليبيا.

واعتبرا أن التعاون الليبي مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي أمر لا غنى عنه فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما شددا على أنه من الضروري دعم التعافي وتعزيز الشراكات بين إيطاليا وليبيا، بالنظر إلى الفرص العديدة في مجالات التعاون الاقتصادي والدولي.

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