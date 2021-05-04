رسم بانورامي نادر للكعبة في مزاد عالمي (صور)

لندن – قدمت مزادات “سوذبيز” البريطانية مجموعة من الرسومات والخرائط والكتب التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط، في مزادها الإلكتروني الذي يقام حاليا ويختتم يوم 13 مايو الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الاثنين، يستعرض الخبير في الدار، ريتشارد فاتوريني، رسمتين، واحدة للحرم المكي، والثانية للحرم المدني (في المدينة المنورة).

وفي رسم مكة تظهر الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وفي الرسم الآخر من المدينة المنورة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني وجانب من الروضة الشريفة وبئر ماء، وفي كل لوحة توجد المآذن والجدران الخارجية والقباب المتناثرة على السطح.

وخارج الحرم تظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة وأسطحها الممتدة، وفي حوافي كلتا اللوحتين يوجد حجاج يرتدون عمامات وملابس بيضاء.

وتتميز اللوحتان بالمنظور البانورامي، وبحسب ما ذكره الخبير، فمن المعتاد رؤية تصوير لمكة لمكرمة بهذا المنظور، ولكن من النادر العثور على رسمات للمدينة المنورة بالنمط نفسه.

أما السعر المقدر للوحتين فيتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني (6926-13852 دولارا).

ويهتم المؤرخون والمقتنون بالصور الفوتوغرافية التي التقطت لمكة المكرمة وللحرم الشريف في الفترة ما بين 1880 و1881.

المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط”

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