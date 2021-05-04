إيطاليا – سخر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من غريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عقب حسم النيراتزوري للقب “الكالتشيو” مبكرا هذا الموسم.

وسبق لإبراهيموفيتش نشر رسالة مثيرة عندما قاد ميلان للفوز على إنتر هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، قال فيها: “لم يكن لميلانو ملك، لديهم إله”.

وبعد تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، نشر لوكاكو رسالة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “الإله الحقيقي قد توج ملكا لميلانو، الآن انحنوا”.

وتوج إنتر ميلان بلقب بطل الدوري “الكالتشيو” للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس للقب لـ9 مواسم متتالية.

وكان لوكاكو حاسما في استعادة هذا اللقب، بعدما سجل 21 هدفا في 33 مباراة.

وتفوق إنتر ميلان على جاره اللدود ميلان، حيث أنه حصد لقب بطولة الدوري أكثر، ليصبح ثاني أنجح فريق في إيطاليا بعدد مرات الفوز باللقب، خلف يوفنتوس(36) مرة.

يذكر أن “ديربي” الغضب بين إنتر وجاره ميلان، في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على ملعب “سان سيرو”، في 26 يناير الماضي، شهد مشاجرة قوية بين الزميلين السابقين في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إبراهيموفيتش، ولوكاكو.

المصدر: twitter/RomeluLukaku9

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