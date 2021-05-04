إيران – ذكرت وسائل إعلام أميركية، فجر الثلاثاء، أن “مخابرات هولندا والسويد وألمانيا رصدت محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية”.

ونشرت “فوكس نيوز” الأميركية تقريراً سلّط الضوء على نتائج أبحاث أجرتها مؤخّراً وكالات استخبارات من هولندا والسويد وألمانيا أفادت بأن إيران بذلت محاولات متعدّدة عام 2020 للحصول على تكنولوجيا لبرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وأفاد التقرير الاستخباراتي أن “هولندا أحبطت محاولات شبكات إيرانية قرصنة معلومات تكنولوجية نووية”، وأجرت تحقيقا بشأن محاولة إيران الحصول على المعرفة والمواد النووية.

وذكر التقرير الأوروبي أن “إيران لم توقف مساعيها للحصول على تكنولوجيا نووية خلال العام الماضي”.

وذهبت “فوكس نيوز” إلى أن “نتائج التقرير الاستخباراتي الأوروبي قد تؤثر في إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران”.

هذا وذكر موقع “بوليتيكو” الأميركي، أن الجمهوريين في الكونغرس سيعملون على تقييد الرئيس الأميركي جو بايدن إذا أراد رفع العقوبات عن إيران.

وتواجه محاولة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع إيران شكوكًا عميقة وعقبات محتملة في الكونغرس، بما في ذلك من جانب حزب الرئيس نفسه.

وقبل أسبوع، كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنها أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة دبلوماسية إدارة بايدن مع طهران، وإرسال رسالة مفادها أن المشرعين الجمهوريين لن يوافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة للنظام الإيراني.

المصدر : اخبار الحدث