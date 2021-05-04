ليبيا – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إن أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.

المتحدثة باسم فرع إيطاليا للمفوضية الأممية كارلوتّا سامي وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الإثنين وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: “إنه من بين المهاجرين المذكورين كان هناك أطفال صغار جدًا أيضًا، فضلًا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة”.

وأوضحت سامي أن الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى، كما سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر، مضيفةً أن ليبيا ليست ملاذًا آمنًا.

يُشار إلى أن فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أمس الإثنين قال: “تم اعتراض حوالي 95 شخصًا في البحر من قبل خفر السواحل الليبي والذين أعادهم إلى طرابلس هذا المساء، وقدمت لهم الأغطية والماء والمساعدات الطبية”.

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