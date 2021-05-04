مقتل 32 شخصا شمال بوركينا فاسو وفرار العشرات إلى النيجر بعد هجوم مسلح

مقتل 32 شخصا شمال بوركينا فاسو وفرار العشرات إلى النيجر بعد هجوم مسلح

بوركينا فاسو – أكد مصدر عسكري امس مقتل 32 شخصا في هجوم مسلح على قرية كودييل شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

وأضاف المصدر أن “عدد الجرحى بلغ 17 جريحا ولا يزال هناك مفقودين بسبب فرار العشرات من سكان القرى وهم مصابين على الحدود مع النيجر”​​​.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من هجوم شنه مسلحون على قافلة تضم صحفيين غربيين، خلف 4 قتلى من بينهم إسبانيين وإيرلندي.

ويعد شمال بوركينا فاسو خاصة القريب من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

المصدر: “سبوتنيك”

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