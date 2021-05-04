إنجلترا – تعد آلام أسفل الظهر من الآلام الشائعة جدا حيث يعاني منها ما يصل إلى 80% من الأشخاص في حياتهم.

ويمكن أن تكون آلام الظهر منهكة، وتؤثر على قدرة المريض على العمل أو ممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك، يمكنك تخفيف آلام أسفل الظهر إذا فهمت سبب ذلك. وفي حين أنه من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد سبب الألم بشكل دقيق، وإليك عشرة أسباب شائعة لألم أسفل الظهر:

1. إجهاد العضلات

إجهاد العضلات هو السبب الأكثر شيوعا لآلام أسفل الظهر. وقد تكون علامات ألم ظهرك ناتجة عن إجهاد عضلي، بما في ذلك التصلب، وتشنجات الظهر، والألم الذي ينتشر من أسفل الظهر إلى المؤخرة، وصعوبة الوقوف بشكل صحيح، والألم لأكثر من عشرة أيام.

ويحدث إجهاد العضلات بسبب:

– إرهاق العضلات

– الإفراط في استخدام العضلات، مثل رفع الأشياء الثقيلة

– موقف سيئ

– رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي

– الانحناء أو الالتواء المتكرر

ويمكن اعتماد وضع الثلج على إصابات العضلات والعظام الحادة حيث أنه يقلل الألم وتشنجات العضلات والالتهابات. كما يمكن أيضا اعتماد العلاج البدني، والتدليك الخفيف، والتمدد وتحفيز العضلات الكهربائي.

2. الصدمة

على عكس الأسباب الأخرى التي تتطور بمرور الوقت، فإن آلام الظهر الناتجة عن الصدمة تكون مفاجئة. تشمل الصدمات التي يمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر:

– السقوط

– حوادث السيارات

– تكرر الإصابات الرياضية

– رفع شيء ثقيل جدا

ويمكن أن يخفف الثلج والتمدد الخفيف والتدليك من الألم الناتج عن الصدمة. اعتمادا على مدى الإصابة، ويمكن للطبيب تقديم خيارات علاج أكثر تحديدا.

3. هشاشة العظام

يمكن أن تؤدي العظام الضعيفة والهشة، وهي حالة تسمى هشاشة العظام، إلى كسر الفقرات أو انهيارها، ما يؤدي إلى آلام الظهر.

ويعتمد العلاج على شدة وتطور هشاشة العظام لديك. وتشمل الخيارات العلاج بالإستروجين، الذي يشيع استخدامه عند النساء الأصغر سنا.

4. التهاب المفصل التنكسي

التهاب المفصل التنكسي هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، ويحدث عندما يبدأ الغضروف في المفاصل في الانهيار، بما في ذلك الغضاريف الموجودة في العمود الفقري، ما قد يسبب آلام الظهر.

وقد يكون الفصال العظمي (التهاب المفصل التنكسي) مسؤولا عن آلام ظهرك إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل التصلب والتورم ونطاق محدود من الحركة في يديك أو وركيك أو ركبتيك.

ويمكن أن تساعد الأدوية مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين في إدارة آلام الظهر الناتجة عن التهاب المفصل التنكسي. ويمكن للعلاج الطبيعي والمهني على المدى الطويل أن يخفف أيضا من الشعور بعدم الراحة.

5. القرص الغضروفي

يحدث القرص الغضروفي عندما يندفع مركز يشبه الهلام للقرص الفقري من خلال الغلاف الخارجي. يمكن أن يسبب الألم ليس فقط في أسفل الظهر، ولكن أيضا في المؤخرة أو الفخذين أو الساقين. تشمل الأعراض الأخرى التنميل في جميع أنحاء الجسم وضعف العضلات.

ويمكن أن يحدث القرص الغضروفي بسبب:

– انخفاض المرونة مع تقدمك في العمر

– شد عضلات الظهر بدلا من الرجلين

ولتجاوز هذا الألم، يمكن اعتماد الانحناء بشكل متكرر بقدر ما هو مريح، والقيام بتمارين الاستقرار، ويمكن استخدام علاجات الآلام والالتهابات، مثل تناول مضادات الالتهاب.

6. الألم الليفي العضلي

الألم العضلي الليفي، هو حالة يعاني فيها الشخص من آلام في العضلات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في أجزاء متعددة من الجسم. ويعتقد الباحثون أن هذا بسبب أجهزة استشعار الألم المتزايدة في الدماغ. بالإضافة إلى آلام الظهر، يمكن أن يسبب أيضا ألما خفيفا في المؤخرة والكتفين والساقين.

وقد تساعد أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ومضادات الاكتئاب الموصوفة، جنبا إلى جنب مع العلاج الطبيعي والمهني، في تخفيف آلام االألم العضلي الليفي.

7. التهاب الفقار اللاصق

التهاب الفقار اللاصق هو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب التهاب الفقرات في ظهرك وربما المفاصل الأخرى. ويسبب ألما شديدا وتيبسا في الظهر وأحيانا مناطق أخرى من الجسم، مثل الوركين والأضلاع واليدين.

ويمكن أن تختلف حالات التهاب الفقار اللاصق من شخص لآخر، ولكن العلاج الطبيعي والثلج والحرارة ومسكنات الألم وتمارين الموقف قد تخفف الألم.

8. تضيق العمود الفقري

يحدث تضيق القناة الشوكية عندما يضيق واحد أو أكثر من المساحات الموجودة في القناة الشوكية. ويؤدي هذا التضيق إلى تهيج أو ضغط النخاع الشوكي والأعصاب، ما يتسبب في آلام الظهر التي تتراوح من خفيفة إلى عرق النسا. يحدث تضيق العمود الفقري عادة بسبب هشاشة العظام ويحدث عادة في الرقبة أو أسفل الظهر.

ويمكن اعتماد مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والعلاج الطبيعي، وهي طرق شائعة لتخفيف آلام تضيق العمود الفقري. قد تتطلب الحالات الأكثر شدة حقن الستيرويد.

9. المايلوما المتعددة أو كما تعرف بالورم النخاعي المتعدد

الورم النخاعي المتعدد هو سرطان يصيب خلايا الدم في العظام، ما يسرع من تكسير العظام، وخاصة تلك الموجودة في العمود الفقري. وهذا يمكن أن يسبب آلام الظهر بسبب الكسور. وتشمل علامات الورم النخاعي المتعدد أيضا التعب وزيادة التبول والالتهابات المتكررة.

ويمكن أن تساعد أدوية الألم والعلاج الإشعاعي والجراحة لدعم العظام في تخفيف آلام الظهر الناتجة عن الورم النخاعي المتعدد.

10. تشوه العمود الفقري

تمنع تشوهات العمود الفقري العمود الفقري من العمل بشكل صحيح ويمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر. وتشمل أنواع تشوهات العمود الفقري ما يلي:

– الجنف، عندما ينحني العمود الفقري إلى الجانب.

– الحداب، عندما يدور الجزء العلوي من الظهر بشكل مفرط.

– الانزلاق الفقاري، عندما تتحرك الفقرات بشكل مفرط.

– القعس، عندما ينحني العمود الفقري السفلي أكثر من المعتاد.

ويشمل علاج تشوهات العمود الفقري العلاج الطبيعي، وتدريب القوام، وارتداء دعامة الظهر.

المصدر: بزنس إنسايدر

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