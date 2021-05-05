ألمانيا – أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض بينما شهد قطاع التكنولوجيا أسوأ يوم له منذ أكتوبر الماضي بعد هبوط مفاجئ في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وجاءت البورصة الألمانية في مقدمة الأسواق الهابطة الرئيسية في أوروبا، إذ سجلت انخفاضا بنسبة 2.5 في المئة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت أكثر من 2 في المئة من مستويات شبه قياسية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.4 في المئة.

وهبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 3.8 في المئة، وأرجع محللون هذا الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية 3.2 بالمئة.

المصدر: “رويترز”

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