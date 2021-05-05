ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة الاتحاد عن اجتماع مصري تركي مرتقب عقده في القاهرة، بهدف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا في كافة المجالات.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن مصادر ترجيحها مطالبة المصريين للأتراك خلال الاجتماع بتسليم عدد من قيادات الإخوان المدانين بالفعل في قضايا إرهاب، وعلى رأسهم يحيى موسى المتهم بالتخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات قبل 4 سنوات.

ووفقًا للتقرير، ستتضمن المطالبات سحب المرتزقة من ليبيا وقضية غاز شرق المتوسط، إلى جانب تطوير الآليات اللازمة اقتصاديًا وأمنيًا وديبلوماسيًا، لمناقشة القضايا محل الخلاف بين البلدين، مبينًا إن الاجتماع لن يكون بالأهمية أو المستوى الذي تتصوره تركيا وتسوق له.

وأضافت المصادر: إن مصر تراقب مسألة التزام الأتراك بإخراج مرتزقتهم الأجانب وعلى رأسهم السوريون من ليبيا، ومن ثم يتم الحديث عن أية علاقات مع تركيا.

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