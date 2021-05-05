ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جلسة مباحثات مع وزير خارجية الكويت أحمد الناصر في إطار زيارة رسمية يقوم بها للعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صحفي أصدرته الخارجية الكويتية طالعته صحيفة المرصد، جرى خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأكد البيان أن الناصر أعرب عن دعم بلاده للمسارات التي تتجه له ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

إلى ذلك عقدت المنقوش بعد جلسة المباحثات هذه مؤتمرًا صحفيًا مع الناصر، وخلاله ثمنت دور الكويت الداعم لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي منذ نيل الأولى ثقة مجلس النواب، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة الجانب الكويتي لدعم الحكومة في التنمية والبناء والتطوير الإقتصادي.

وأضافت المنقوش بالقول: “اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ العام 2010، وناقشنا عودة السفارة والخطوط الجوية الكويتية”.

من جانبه أشار الناصر إلى ترحيب بلاده بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتمنياتها لها بالتوفيق والسداد في في أداء مهامها، مشيرًا إلى نقله للدبيبة إشادة دولة الكويت بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها، لرسم طريقهم في المستقبل، للوصول إلى انتخابات، مع توجيه الدعوة للمنقوش لزيارة بلاده.

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