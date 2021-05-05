بعد هدفيه في شباك سان جيرمان.. محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال

بعد هدفيه في شباك سان جيرمان.. محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال

إنجلترا – حقق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأرقام التاريخية بعد تسجيله ثنائية فريقه في شباك باريس سان جيرمان ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق محرز بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63.

وكان النجم الجزائري قد سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في باريس (2-1).

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل لفريق إنجليزي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.

وأصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأصبح محرز ثالث لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الإيفواري ديديه دروغبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

المصدر: شبكة أوبتا للإحصاءات + وكالات

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