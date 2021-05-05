وينتهي عقد مبابي في حزيران 2022 وسط محاولات مستمرة من مسؤولي باريس سان جيرمان لإقناعه بالاستمرار وعدم مغادرة النادي، باعتباره ضمن خطط المدرب ماوريسيو بوكتينيو.

وأوضح موقع ”CUATRO“، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لديه بالفعل خطة تستند إلى ركيزتين أساسيتين، وهي التعاقد مع لاعبين سوبر لتدعيم صفوف ”الميرنغي“.

وأوضحت أن ”هدف بيريز الأساسي هذا الصيف قبل كل شيء التعاقد مع مبابي ودافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني“.

وأشارت انه ”من أجل التعاقد مع مبابي وألابا يجب على ريال مدريد أن يتخلى عن لاعبين عدة حتى لا يكون النادي في موقف محرج ماليا، وهناك احتمال كبير لمغادرة مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل أو فاران“.

وأعلن الدولي النمساوي منذ فترة طويلة، عزمه الرحيل عن النادي البافاري بمجرد انتهاء عقده الصيف المقبل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة سيحدد بالاتفاق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأوضحت أن ألابا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو مع ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، وفي الصدارة أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، علما بأن مباراته المقبلة ستكون مصيرية، حيث ستجمعه مع برشلونة.