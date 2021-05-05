ثنائية محرز تقود السيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه على حساب سان جيرمان

ثنائية محرز تقود السيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه على حساب سان جيرمان

إنجلترا – تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وتألق الجزائري رياض محرز نجم السيتي بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ69 عقب تدخله العنيف على البرازيلي فيرناندينيو قائد السيتي.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

وأصبح السيتي الفريق الإنجليزي السادس والأوروبي الـ21 الذي يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ “التشامبيونزليغ”.

وسيواجه السيتي في المباراة النهائية للبطولة القارية المقررة على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من مايو الجاري، المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثانية بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني غدا الأربعاء، علما أن مباراة الذهاب في إسبانيا الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: RT

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