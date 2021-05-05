دبي – أكد الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إنه متفائل للغاية بعودة سياحة الأعمال والترفيه هذا العام، لكن الجائحة جعلت من الصعب التنبؤ بالأعداد المتوقعة.

وشهدت دبي، التي أبقت حدودها مفتوحة منذ إعادة فتحها في يوليو الماضي، وصول 1.26 مليون زائر في الربع الأول من العام الجاري. وفي العام الماضي كله انخفض عدد الزوار بنسبة 67 بالمئة إلى 5.5 مليون زائر.

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل للغاية بالأعداد هذا العام، لكنه قال إن التوقعات غير واضحة لأن بعض الأسواق المنتظر أن تسمح بالسفر الدولي تفرض في الحقيقة قيودا عليه. ولم يحدد سوقا بعينها.

وعلقت بريطانيا، وهي وجهة رئيسية ينطلق منها القادمون إلى دبي، أغلب الرحلات المباشرة من الإمارات، وفرضت حجرا صحيا في فنادق على الوافدين إليها الذين زاروا هذه الدولة الخليجية مؤخرا.

وفي الفترة الأخيرة منعت الإمارات إلى حد كبير دخول مَن زاروا الهند، التي هي سوق رئيسية أخرى.

وقال كاظم إن أحداثا كبرى، مثل معرض إكسبو 2020 الذي سيبدأ في الإمارات في أكتوبر، ستساعد في جذب الزائرين إلى دبي.

وكانت دبي واحدة من أولى الوجهات التي تفتح أبوابها أمام الزائرين الأجانب في يوليو الماضي. وأثار ذلك انتقادات دولية بعد تهافت الزائرين إليها في ديسمبر، في وقت تزامن مع الموجة الثانية من العدوى في الإمارات.

وما كان من دبي إلا أن قلصت الطاقة الاستيعابية في الفنادق والمطاعم، لكنها أحجمت عن العودة للقيود المشددة التي طبقتها حين بلغت الإصابات فيها معدلا يوميا قياسيا.

وتراجعت الإصابات بالإمارات منذ ذلك الحين إلى حوالي 1900 حالة يوميا، انخفاضا من الذروة التي بلغتها في فبراير حين سجلت 3977 حالة في يوم واحد، لكن العدد يظل أعلى مما وصل إليه في ديسمبر. ولا تقدم الإمارات تفصيلا بعدد الإصابات في كل إمارة.

المصدر: رويترز

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