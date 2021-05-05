ليبيا – قالت وزارة الخارجية الايطالية إن الوزير لويجي دي مايو شارك أمس الثلاثاء في أول يوم عمل لاجتماع وزراء مجموعة السبع للشؤون الخارجية والتنمية في لندن، إلى جانب نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

الوزارة وفي بيان لها بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية أوضحت أن أعمال اليوم الأول ستركز قبل كل شيء على الصين وميانمار، ولاحقًا، سيعرض دي مايو قضيتي ليبيا وسورية، بعد ذلك ينتقل إلى الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، ومكافحة الإرهاب في الصومال ومنطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي.

وتابعت: “ثم يأتي دور غرب البلقان، وهي منطقة استراتيجية بالنسبة للأمن الأوروبي، تليها من ثم روسيا وقضية (المعارض أليكسي) نافالني، وكذلك الوضع في بيلاروسيا وأوكرانيا، وبعد ذلك يتبع نقاش حول أفغانستان، قبل لمحة عن الأفق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وخلص بيان قصر فارنيزينا إلى القول: إن برنامج الوزير دي مايو يتضمن أيضًا عدة اجتماعات ثنائية بما في ذلك لقاء مع زميله البريطاني دومينيك راب.

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