وحسب الصحيفة البرتغالية، فإن رونالدو قرر استكمال عقده الحالي مع يوفنتوس، ومن ثم العودة إلى نادي طفولته، سبورتينغ لشبونة، والذي رحل عنه قبل 18 عاما.

وأضاف التقرير، أن رونالدو ينوي اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله كرة القدم وهو في سن الـ39 عاما.

ويأتي ذلك، بخلاف العديد من التقارير التي راجت مؤخرا، وتشير إلى أن اللاعب قريب من مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، أو حتى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وغادر رونالدو لشبونة وهو في سن الـ17 عاما، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ثم إلى يوفنتوس الإيطالي.