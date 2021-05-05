سعر نفط برنت على أبواب 70 دولارا بدعم بيانات أمريكية

سعر نفط برنت على أبواب 70 دولارا بدعم بيانات أمريكية

الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام قرب 70 دولارا للبرميل في تعاملات، الأربعاء، مدعومة ببيانات أمريكية أولية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن بياناته أظهرت تراجعا في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة بمقدار 7.7 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2021.

وعند الساعة (09:30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.19 بالمئة أو 88 سنتا إلى 69.76 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.09 بالمئة أو 72 سنتا إلى 66.39 دولارا للبرميل.

وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي تقدمها إدارة معلومات الطاقة في البلاد.

وتعتبر الولايات المتحدة حاليا، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 16.6 مليون برميل يوميا، وثاني أكبر مستورد بعد الصين بمتوسط 6 ملايين برميل يوميا.

الأناضول

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