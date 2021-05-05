ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الثلاثاء بالمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش لبحث الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب المهم خلال هذه الفترة، للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.

صالح أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وشدد رئيس البرلمان على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم”05″ لسنة 2014 القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

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