ليبيا – بحث رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مع مدير عام مجمع شركة “سوناطراك” الجزائري توفيق حكار سبل استئناف الشركة لنشاطها في ليبيا.

وأكد بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن المباحثات أتت على هامش زيارة يقوم بها صنع الله إلى الجزائر، وفيها جرى استعراض العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك نشاطات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية والتكوين.

وتعمل “سوناطراك” في ليبيا، وأعرب صنع الله عن امتنانه لجودة الأشغال التي قامت بها “سوناطراك” في ليبيا من خلال فرعها “سيبكس” وتمكنها من الوصول لمجموعة من الاستكشافات على مستوى رقعتين بحوض غدامس، مشيدًا بجودة العلاقات التي تتطلب تعزيز وتوسيع مجالات التعاون.

Share and Enjoy ! 0 Shares