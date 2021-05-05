كورونا يحصد رقما قياسيا من الأرواح في الهند في يوم واحد

كورونا يحصد رقما قياسيا من الأرواح في الهند في يوم واحد

الهند – سجل عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا في الهند، رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد يوم من تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا حاجز 20 مليون إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء: “تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، كما تم تسجيل 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

المصدر: رويترز

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