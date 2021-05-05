لبنان – أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بعد مهلة زمنية استغرقت حوالي ستة أشهر عقد اليوم لقاء بين البعثتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وذكر المكتب أن المحادثات استمرت لمدة ست ساعات واطلع أعضاء البعثة في ختامها وزير الطاقة يوفال شتاينتس على تفاصيل اللقاء حيث أجرى الوزير مشاورات حول مواصلة العملية التفاوضية.

وانطلقت صباح امس الثلاثاء، الجولة الخامسة للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في قاعدة قوات “اليونيفيل” في الناقورة بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر.

المصدر: RT

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