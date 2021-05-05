ليبيا – قال عضو فريق “معًا نتعافى” والدعم اللوجستي أحمد المريري إن قسم عزل زليتن ربما يتوقف في أي لحظة؛ بسبب خذلان الحكومة له، وتوقف إمداده بالأكسجين منذ شهرين، وتراكم الديون على المركز.

المريري أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أوضح أن العمل سيتوقف في أي لحظة إذا لم تجد الحكومة حلولًا سريعة لهذه المختنقات، لافتًا أن المركز لا يستقبل حاليًا الحالات خارج البلدية واقتصارها على الحالات داخل البلدية فقط.

وأوضح المريري أن مرتبات الطواقم الطبية متوقفة منذ 7 أشهر، مما قلّص عدد الأطباء والطاقم التسييري بالقسم، وكذلك المحرقة الخاصة بحرق النفايات الطبية ستتوقف قريبًا.

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