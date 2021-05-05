مصر – أفاد مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية لوكالة “رويترز” بأن قيمة الصفقة الخاصة ببيع 30 من مقاتلات “رافال” التي تصنعها شركة “داسو” الفرنسية لمصر، تبلغ نحو 4 مليارات يورو.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن التسليم سيبدأ عام 2024، وأن مصر ستتسلم المقاتلات بين عامي 2024 و 2026.

ولفت المسؤول إلى أنه سيجري، اليوم توقيع عقد ترتيبات التمويل، التي تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85%، ومن المرجح بدء العمل على تنفيذ الصفقة في يونيو المقبل.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أعلنت، أمس إبرامها اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري بـ30 مقاتلة جديدة من نوع “رافال”.

المصدر: “رويترز”

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