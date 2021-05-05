مصر – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي امس إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق بعد تصريحاته التلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي.

وجاء في البيان: “قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري”.

وتقدم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد عبد الحفيظ بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير ضده عقب خسارة الأهلي بهدف دون رد أمام غزل المحلة أمس الاثنين ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

وكان عبد الحفيظ قد أكد أن جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن أخطائه في بعض المباريات.

كما وجه عبد الحفيظ الانتقاد لجريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي: “همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلي، كل ما يغلط يكلمني يعتذر لي، إزاي يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دي ضربة جزاء؟”.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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