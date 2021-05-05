ليبيا – أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق التابعة للمخابرات التركية (تيكا) أمس الثلاثاء بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا، وجبة إفطار داخل كلية الدعوة الإسلامية التي تضم مئات الطلبة من مختلف أنحاء العالم، بالعاصمة طرابلس.

منسق مكتب تيكا التركي في طرابلس، غياث الدين قاره تبه قال وفقًا لوكالة “الاناضول”: “هذه الفاعلية مهمة في شهر رمضان الكريم، وجاءت في إطار إعلان هذا العام (عام يونس إمره) في تركيا، وعليه نقوم ببرامج موائد الإفطار الجماعية، في 150 دولة حول العالم، بينها ليبيا”.

وتابع: “نجتمع على مائدة الإفطار مع إخواننا في ليبيا، في جمعية الدعوة الإسلامية بحضور مواطنينا الأتراك هنا، هي مائدة إفطار صداقة، نعمل من خلالها على تقوية روابط الأخوة والصداقة في هذا البلد”.

من جانبه قال مسجل (مسؤول تسجيل الطلاب) عام كلية الدعوة فضل الله بن رمان للأناضول: “وجبة الإفطار تضم جميع الجنسيات ويوجد في الكلية طلبة ينتمون لأكثر من 30 دولة من أسيا وإفريقيا وأوروبا”.

وتعد “تيكا” ذراع مخابراتي يعمل على جمع المعلومات وتمرير السياسات التركية في الدول التي تستهدفها أنقرة.​​​​​​​

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