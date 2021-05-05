نيسان تبيع حصتها في “دايملر” الألمانية مقابل 1.38 مليار دولار

نيسان تبيع حصتها في “دايملر” الألمانية مقابل 1.38 مليار دولار

اليابان – أكدت شركة نيسان موتورز اليابانية، الأربعاء، إنها ستبيع كامل حصتها في شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، مقابل 1.15 مليار يورو (1.38 مليار دولار).

وذكرت الشركة في بيان، أن الأموال الناتجة عن صفقة البيع ستستثمر في مجالات مثل الترويج لكهربة السيارات، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية مع التحول المتسارع للسيارات الكهربائية والهجينة.

وتشكل نسبة الأسهم التي سيتم بيعها 1.55 بالمئة من إجمالي أسهم “دايملر”، الشريكة في تحالف شركة صناعة السيارات اليابانية ورينو الفرنسية منذ 2010.

وتأتي خطوة “نيسان”، في أعقاب خطوة مماثلة نفذتها “رينو”، التي أعلنت في مارس/ آذار الماضي بيع كامل حصتها في “دايملر”.

وبموجب صفقة عام 2010، امتلكت “نيسان” و”رينو” حصصا مجمعة تبلغ 3.1 بالمئة، بواقع 1.55 بالمئة لكل منهما، في “دايملر”، بينما حصلت الأخيرة بدورها على حصة 3.1 بالمئة في كل من شركاء التحالف.

وتعاونت الشركات الثلاث في مجالات مثل الإنتاج والتطوير، بما في ذلك شاحنة “بيك أب” متوسطة الحجم لماركة مرسيدس بنز التابعة لـ”دايملر”.

الأناضول

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