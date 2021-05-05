ليبيا- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس عمل وزارة الاقتصاد والتحديات التي تواجهها والخطط والبرامج التي تم وضعها من قبل الوزارة، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطن الضرورية.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دور الوزارة وبقية الوزارات الخدمية في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه.

واستعرض وزير الإقتصاد خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب الخطط والبرامج التي وضعت من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي تواجهه.

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