ليبيا – اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أنه على الجيش دائمًا استخدام قدرات جديدة ليظل عنصرًا أساسيًا في الأداة العسكرية الوطنية.

جويريني وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 160 لتأسيس الجيش الإيطالي وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: “أشير إلى الأزمة العميقة التي تهم الربع الجغرافي للبحر الأبيض المتوسط ​​الموسع ومناطق الساحل والقرن الأفريقي، والتي أصبحت اليوم ذات أهمية خاصة، بسبب تنوع التهديدات وعدم استقرار المؤسسات المحلية، فضلًا عن الوجود المتجذر للجهات الفاعلة الخارجية كما هو الحال في ليبيا حيث من الضروري توجيه الجهود والإجراءات المنسقة”.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة وجود سياسة قوية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة الأوروبية، مؤكدًا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا داخله كمزود أمن عالمي.

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