ليبيا – أفادت وزارة الدفاع الإيطالية أن محادثة هاتفية طويلة وودية جرت أمس الثلاثاء بين وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني ونظيره البرتغالي جوا جوميز.

الجانبان اتفقا بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية على فرصة بدء المناقشة من تحليل منطقة الأزمة التي تمتد من القرن الإفريقي إلى الساحل إلى ليبيا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع مهامه، ويركز على ضرورة جعل الالتزام الأوروبي باستقرار المنطقة له مصداقية، عبر دعم السلطات المحلية ومكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن.

بدوره، قال جويريني: إنه حان الوقت لتحقيق نقلة نوعية لإلتزام الاتحاد في استراتيجيته تجاه القارة الأفريقية، عبر توافر الموارد المناسبة وتعزيز العمل المنهجي الذي يحتوي على جميع مبادرات الأمن والدفاع الأوروبية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.

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