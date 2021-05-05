السودان – وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس في زياره رسمية، وكان في استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف.

ويرأس الوفد الأمريكي عضو مجلس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور كريستوفر كونز، ويرافقه السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ميريلاند.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للخرطوم تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، سيزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان، لبحث تسوية سلمية في المنطقة. وستستمر زيارة فيلتمان للمنطقة من 4 إلى 13 مايو.

المصدر: RT + سونا

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