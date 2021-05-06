ليبيا – بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح أمس الأربعاء مع عميد وأعضاء ووجهاء بلدية العربان المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية ومواطنيها.

اللقاء استعرض بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” الصعوبات المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، والإشكاليات الفنية التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

من جهته، قام رمضان أبو جناح بالاتصال بمسؤول دائرة النهر الصناعي، وطلب منه التحرك العاجل لمعالجة المشاكل الفنية.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع هذه المشاكل وستعمل على حلها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتابع تحرك الجهات المعنية للحد من معاناة المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares