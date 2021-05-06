فلسطين – من المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، حكمها النهائي في قضية، إخلاء أربع عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي قمع الاعتصام في الشيخ جراح، واعتقلت في ساعات متأخرة من الليل 6 شبان كما اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

ووفقا للهلال الأحمر بالقدس، سجلت 22 إصابة جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح، حيث تم نقل إصابتين للمستشفى، وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانيا، جراء الاختناق من الغاز والضرب المبرح.

وكان قد صدر في سبتمبر 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت الاستئناف، وأصدرت قرارا في فبراير 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021 ثم أجلت المحكمة إلى اليوم الخميس، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.

المصدر: “وفا”

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