موسكو – أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني في شهر أبريل الماضي بواقع 3.6 مليار دولار إلى 185.9 مليار دولار.

بالعملة الروسية تكون موجودات الصندوق قد صعدت الشهر الماضي بمقدار 23 مليار روبل إلى 13.825 تريليون روبل، وفقا للوزارة الروسية.

وأشار بيان صدر عن الوزارة إلى أن الأموال المتراكمة في الصندوق الروسي تعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لروسيا للعام 2021.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدّست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت 573 مليار دولار في مطلع أبريل 2021.

المصدر: نوفوستي

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