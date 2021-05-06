بروكسل – أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عن تصميم الاتحاد على توثيق العلاقات مع الأردن بهدف “محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الاستقرار”.

وجاء تصريح ميشيل عقب لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي يزور بروكسل حاليا، حيث بحث الجانبان مواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية الإقليمية والعلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول طرق محاربة وباء كورونا.

والتقى الملك عبدالله الثاني في بروكسل أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحث معها الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والمساعدات التي تقدمها بروكسل لعمان لمساعدتها على تحمل أعباء اللاجئين على أراضيها وتحقيق أهداف التنمية والإصلاح الداخليين.

المصدر: “ADNKI”

Share and Enjoy ! 0 Shares