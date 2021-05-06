البنتاغون: سنرد على الهجمات ضد قواتنا في العراق في الزمان والمكان اللذين نختارهما

البنتاغون: سنرد على الهجمات ضد قواتنا في العراق في الزمان والمكان اللذين نختارهما

الولايات المتحدة – أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترد على الهجمات المستمرة على قواتها في العراق والتي تتهم واشنطن غالبا فصائل مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها، في الزمان والمكان اللذين ستختارهما.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس تعليقا على الهجمات التي تستهدف مواقع انتشار القوات الأمريكية في العراق: “حماية قواتنا أولوية رقم 1 بالنسبة لنا، وفي حال اعتقادنا أن هناك ضرورة للرد بأي شكل من الأشكال فسنقوم بذلك في الزمان والمكان اللذين نختارهما، لا أحد يريد حدوث مثل هذه الهجمات ونتابعها بشكل دقيق جدا”.

وأضاف كيربي: “إننا متمسكون بمهمتنا في العراق التي يجري تنفيذها بدعوة من الحكومة العراقية لمساعدتها في محاربة داعش، الأمر الذي ما زلنا نعتبره أنه يمثل مهمة حيوية”.

وتتعرض المواقع العسكرية في العراق، التي تحتضن قوات أمريكية ناشطة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد “داعش”، لهجمات مستمرة، وتتهم الولايات المتحدة فصائل “الحشد الشعبي” المرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه العمليات.

المصدر: RT

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