ليبيا – إستنكر القيادي بمدينة مصراتة وآمر ما تعرف بـ” شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب ” التابعة لأركان الوفاق مختار الجحاوي الموالي بشدة لتركيا تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إخراج “كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا” بما في ذلك العسكريين الأتراك ومرتزقتهم السوريين.

الجحاوي طالب في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية المقربة حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بضرورة إقالة المنقوش من منصبها بسبب هذه التصريحتات.

وتأتي تصريحات الجحاوي بعد تصريحات مماثلة لمفتي المؤتمر المعزول الغرياني الذي وصف تصريحات وزيرة الخارجية بأنها منحازة لمن وصفهم بـ”العدو” والصهيونية حسب زعمه، دون أن يشير الطرفان إلى أن ذات التصريحات جاءت على لسان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في مقابلة مع قناة الجزيرة ومندوب الرئاسي لدى الأمم المتحدة الطاهر السني والمندوبة الأمريكية بالامم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

هذا وقد صرح وزير الخارجية التركي اوغلو بأن إنهاء الإتفاقية العسكرية بين حكومة الوفاق وأنقرة ليست في صالح الشعب الليبي في اشارة منه إلى أن خروج العساكر الأتراك من ليبيا ليس في صالح الليبيين على حد زعه.

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